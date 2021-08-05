مع سحب قواتها.. أميركا تطمئن الحكومة في أفغانستان

قبل أسابيع قليلة من اكتمال انسحاب قواتها من أفغانستان، طمأنت الولايات المتحدة الحكومة في كابل على استمرار التزامها بالسلام.

وأفاد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد، اليوم الخميس، على التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة تنهي الحرب في أفغانستان.

وناقش بلينكن ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية

عبد الله عبد الله في اتصال هاتفي، سبل تسريع مفاوضات السلام والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحترم حقوق كافة الأفغان، بمن فيهم النساء والأقليات، وتتيح للأفغان التعبير عن رأيهم في اختيار قادتهم، وتمنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.

وندد المسؤولان بهجمات طالبان المستمرة وخسارة أرواح أفغان أبرياء ونزوح المدنيين، كما أشارا إلى التنديد الدولي واسع النطاق بهذه الهجمات.

وتعهد الوزير بلينكن ورئيس المجلس عبد الله بالبقاء على تواصل وثيق في الفترة المقبلة.