مستشفيات هذه الولاية الأميركية مكتظة بمرضى كورونا

تشهد بعض المدن والمناطق في الولايات المتحدة زيادة معتبرة في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خاصة من الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد للمرض.

من بين تلك المناطق، ولاية فلوريدا، التي شهدت مستشفياتها حالة من الاضطراب بسبب طوفان من مرضى كوفيد بينما يحارب حاكمها فرض إجراءات شاملة تتعلق بالصحة العامة.

وارتفع عدد المرضى البالغين الذين تأكد إصابتهم بمرض كوفيد-19 في فلوريدا بنسبة 3,8 في المئة إلى رقم قياسي بلغ 12 ألفاً و373، وفقاً لوزارة الصحة الأميركية وبيانات أجهزة الخدمات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ونحو 40% من أسرة وحدات الرعاية المركزة يشغلها مرضى كوفيد - 19بزيادة من 39% عن أمس.

وأعلنت نحو 15% من المنشآت، البالغ عددها 261، أنها تواجه نقصاً حاداً في أطقم العاملين، وأن عدداً مماثلاً من المرافق من المتوقع أن يعلن عن نقص من هذا القبيل في غضون أسبوع.