حكم بإعدام ستة جنود سودانيين أدينوا بقتل محتجين

قالت محكمة سودانية، اليوم الخميس، إنها حكمت بالإعدام على ستة جنود فيما يتعلق بقتل ستة طلاب في عام 2019 خلال احتجاجات.

وفي بيان بشأن إدانة الجنود، أوضحت المحكمة المدنية في مدينة الأُبيض في وسط ولاية شمال كردفان، حيث وقعت حوادث القتل، أن المتهمين انتهكوا قانون قوات الدعم السريع وتصرفوا بشكل فردي.

وأضافت المحكمة أن أفعال هؤلاء الجنود لا تمت بصلة إلى القوات التي ينتمون إليها.

وما تزال أمام الجنود الستة فرصة للطعن على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم اليوم.