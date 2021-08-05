إبراهيم رئيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإيران

أدى إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى كالرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة.

وتلا رئيسي القسم الذي يتعهد خلاله بـ"خدمة الشعب ورفعة البلاد، ونشر الدين والأخلاق، ومساندة الحق وبسط العدالة"، وذلك في مراسم أقيمت في القاعة الرئيسية لمقر البرلمان وسط طهران.



