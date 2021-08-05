الصين تقدم ملياري جرعة لقاح مضاد لكورونا لدول فقيرة

ذكر التلفزيون الصيني أن الرئيس شي جين بينغ قال، اليوم الخميس، إن بكين ستسعى جاهدة لتقديم ملياري جرعة من لقاحات كوفيد-19 للدول الأخرى في 2021.

وقال التلفزيون الرسمي إن شي أضاف، في رسالة مكتوبة إلى منتدى دولي للتعاون بشأن لقاحات مرض كوفيد-19، أن الصين ستتبرع بمبلغ 100 مليون دولار أميركي لبرنامج «كوفاكس» الدولي لتوزيع اللقاحات.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قد قال في أواخر يوليو الماضي إن الصين قدمت أكثر من 700 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.