«يونفيل» تحث على تجنب التصعيد في جنوب لبنان

حث رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، الأطراف على ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على ثلاثة مواقع جنوب لبنان.

وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ «يونيفيل» كانديس آرديل، اليوم الخميس إنه «في وقت مبكر من فجر هذا اليوم، سمع جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل انفجارات قوية بالقرب من صور ومرجعيون والمحمودية، ولاحقاً أكد الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية على ثلاثة مواقع في جنوب لبنان».

وأشارت إلى أن «رئيس بعثة يونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، وعلى النحو الذي كان عليه طوال اليوم السابق، تواصلا بشكل فوري مع الأطراف وحثهما على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذه الأوقات العصيبة لتجنب المزيد من تصعيد الوضع».

وأعلنت أن «يونيفيل» تواصل «التنسيق مع الأطراف والعمل مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن، وقد فتحنا تحقيقاً».

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد شنّت غارتين فجر اليوم على منطقة الدمشقية جنوب لبنان، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، مناطق عدة في جنوب لبنان بـ 92 قذيفة رداً على إطلاق صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه إسرائيل، وأدى القصف الإسرائيلي إلى نشوب حرائق في منطقة راشيا الفخار جنوباً.