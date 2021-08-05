إسرائيل تؤكد تنفيذ أولى ضرباتها الجوية على لبنان منذ سنوات

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس أنه شن أولى ضرباته الجوية على لبنان منذ سنوات، مؤكداً استهداف مواقع أطلقت منها صواريخ باتجاه شمال إسرائيل من جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن مقاتلاته «استهدفت بنى تحتية ومواقع إطلاق صواريخ من لبنان أطلقت منها صواريخ لأهداف إرهابية».

وأضاف أنه تم قصف «هدف في المنطقة أيضاً كانت قد أطلقت منه صواريخ في الماضي». ويأتي هذا الإعلان غداة إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل الأربعاء، حسب الجيش الإسرائيلي الذي قال إن اثنين منها سقطا في إسرائيل، في حين لم يتعد الثالث الحدود.