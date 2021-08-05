قرار قصر العمل في "المولات" على السعوديين يدخل حيز التنفيذ

دخل قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الأربعاء.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين في السعودية عبر حسابها في "تويتر"، "قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين يدخل حيز التنفيذ".

قرار "قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين" يدخل حيز التنفيذ#التوطين_ثروة pic.twitter.com/lC8t6R79DB — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 4, 2021

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، أصدر في وقت سابق 3 قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل.

وبحسب بيان للوزارة، شمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين "قصر العمل في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) ومكاتب إدارتها على السعوديين في جميع مناطق المملكة".

وفرض القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار، حيث سيتم منع العمل لغير السعوديين في الوظائف التالية (مدير مطعم، مدير مقهى، مدير خدمة العملاء، ومدير التسويق والمبيعات).

في حين نص القرار الثالث على زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى، وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع