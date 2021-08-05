ماليزيا ترخص الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا

أعلن مدير قطاع الصحة في ماليزيا الجنرال نور هشام عبد الله في بيان اليوم الخميس موافقة ماليزيا على

التسجيل المشروط للاستخدام الطارئ لاستخدام لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعني التسجيل المشروط أنه يجب رصد وتقييم المعلومات بشأن جودة وسلامة وكفاءة اللقاح بناء على أحدث البيانات.

وكانت وزارة الصحة الماليزية قد أعلنت اليوم تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة بلغت 20ألفاً و596حالة خلال يومية بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة بلغت 20 ألفاً و596 حالة خلال

الساعات الأربع والعشرين الماضية.