مقتل 10 أشخاص في حادث شاحنة بولاية تكساس الأميركية

قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في ولاية تكساس الأميركية قرب الحدود مع المكسيك، إثر حادث شاحنة صغيرة كانت تقل نحو ثلاثين شخصًا، يرجح أنهم مهاجرون بطريقة غير قانونية.

وأوضحت السلطات الأمنية في ولاية تكساس أن الشاحنة كانت تسير بسرعة كبيرة باتجاه الشمال على طريق سريع، عندما انزلقت واصطدمت بعمود كهربائي حديدي، وذلك قرب مدينة فالفورياس، على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع المكسيك، مما أدى إلى مصرع سائق الشاحنة وتسعة ركاب.