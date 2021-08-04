إيطاليا تدعو لإعادة توزيع المهاجرين عبر الاتحاد الأوروبي

دعت إيطاليا مرة أخرى إلى إعادة توزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وزارة الداخلية بأن وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزي تحدثت هاتفياً مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون اليوم الأربعاء.

ووصفت الوضع الحالي في إيطاليا خلال المحادثة ودعت لعقد اجتماع خاص لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.

ويصل مئات المهاجرين يومياً منذ أسابيع إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وغالباً ما ينطلق المهاجرون من سواحل تونس أو ليبيا ويحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر وسط البحر الأبيض المتوسط، وغالباً ما تشمل وجهاتهم إيطاليا.

وسجلت وزارة الداخلية حتى اليوم الأربعاء وصول أكثر من 30 ألفاً و 200 مهاجر إلى إيطاليا في قوارب حتى الآن العام الجاري. وبلغ العدد نحو 14800 وافد في نفس الفترة من العام الماضي.

ويعاني العديد ممن تم إنقاذهم من دوار البحر والإرهاق، وتسعى السفن بشكل عاجل إلى ملاذ آمن لنقل الأشخاص إلى الشاطئ. وينتهي الأمر بالمهاجرين في إيطاليا في معظم الحالات.