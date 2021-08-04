«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع لجنة ميزانية الجمعية البرلمانية الآسيوية

أبوظبي (وام)

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الافتراضي للجنة الدائمة المعنية بشؤون الميزانية والتخطيط في الجمعية البرلمانية الآسيوية، وعرضت خلاله مقترحاً بشأن اختيار الأنموذج الأمثل للمساهمات السنوية للدول لأعضاء في الميزانية.

شارك في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية في الجمعية البرلمانية الآسيوية كل من: محمد عيسى الكشف رئيس المجموعة، والدكتورة نضال محمد الطنيجي نائب رئيس المجموعة، وعائشة محمد الملا، وحضرت من الأمانة العامة للمجلس وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وجرى خلال الاجتماع بحث مشروع قرار بشأن تخطيط وموازنة الجمعية البرلمانية الآسيوية، وعرضت الشعبة البرلمانية الإماراتية مقترح تعديلاتها على مشروع القرار، وأكدت خلاله على أهمية أن يتضمن مشروع القرار الالتزام بالمساهمة في موازنة الجمعية البرلمانية الآسيوية من خلال أنصبة متساوية لجميع الدول الأعضاء تماشياً مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء.