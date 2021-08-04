انفجار حافلة عسكرية في دمشق

دمشق (وكالات)

أفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء «سانا» عن وقوع تفجير في حافلة عسكرية في إحدى مناطق العاصمة دمشق.

وقالت الوكالة في منشور على تويتر: «تفجير في باص مبيت عسكري عند مدخل مساكن الحرس صباح الأربعاء، ومعلومات عن وقوع إصابات».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تفجير الحافلة العسكرية التابعة للجيش السوري شمال غرب دمشق أدى لسقوط 4 أشخاص بين قتيل وجريح. ولاحقاً، قالت سانا: «المعطيات تؤكد أن الانفجار ناجم عن ماس كهربائي أدى إلى انفجار خزان الوقود في الباص واشتعاله».

وأشارت إلى سقوط قتيل، هو سائق الحافلة، وإصابة 3 آخرين نقلوا إلى المستشفى للمعالجة.