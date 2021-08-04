ألمانيا تطلق أول تبرع بلقاحات أسترازينيكا المضادة لكورونا

أطلقت ألمانيا أول دفعة من جرعات لقاح مضادة لكوفيد- 19 التي تتبرع بها لدول أخرى في حاجة ماسة لها.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء استجابة للطلب، فمن الآن وحتى إشعار آخر، سيتم التبرع بجميع الإمدادات القادمة من الشركة المصنعة أسترازينيكا لمبادرة المساعدات الدولية كوفاكس.

وفي الخطوة الأولى، يتم توجيه أقل بقليل من 1.3 مليون جرعة مباشرة إلى كوفاكس، وفقًا للتقرير، ولن تصل أي شحنات أخرى إلى ألمانيا.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتخلى الحكومة الألمانية عن جرعات من شركة جونسون آند جونسون التي يحق لألمانيا الحصول عليها بموجب عقود الاتحاد الأوروبي في أغسطس لصالح دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تحتاج إليها.

واعتمادا على الطلب في ألمانيا، يتم تسليم الكمية المتفق عليها تعاقدياً في وقت لاحق أو يمكن بعد ذلك تسليمها إلى دول أخرى.

وقال وزير الصحة ينس شبان في مقابلة مع المجموعة الإعلامية الألمانية (آر.إن.دي): «من مصلحتنا الوطنية تطعيم العالم. لأن هذه الجائحة لن تنتهي إلا عندما يكون الفيروس تحت السيطرة في جميع أنحاء العالم».

وأضاف أن ألمانيا منخرطة بالفعل مالياً بصورة كبيرة في كوفاكس. «الآن وللمرة الأولى، سنمنح كوفاكس أيضاص جرعات اللقاح من عقودنا».

وكانت الحكومة قررت في بداية يوليو إعطاء ما لا يقل عن 30 مليون جرعة لقاح للدول النامية والدول الأخرى بحلول نهاية العام.

ومن المقرر توفير 80 % منها لكوفاكس و 20 % للذهاب مباشرة إلى دول أخرى.