انفجار في كابول وطالبان تعلن المسؤولية عن هجوم على مقر وزير

وقع انفجار قرب منشأة الأمن الرئيسة في أفغانستان مما أدى لإصابة ثلاثة بجراح اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات من هجوم بقنبلة على مقر إقامة وزير، مما يعني وصول عنف حركة طالبان إلى العاصمة. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء على مقر إقامة بسم الله محمدي، القائم بأعمال وزير الدفاع.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن انفجار اليوم الأربعاء.

ونجا محمدي من الهجوم على مجمعه في منطقة شديدة التحصين بكابول، لكن العنف يعكس تدهور الأمن مع استكمال القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة انسحابها واستيلاء المتمردين على مساحات شاسعة من الأراضي.

وقالت الشرطة إن انفجاراً وقع اليوم الأربعاء قرب منشأة تابعة لمديرية الأمن الوطني بالعاصمة مما أسفر عن إصابة اثنين من المدنيين ومسؤول أمني.

وتصعّد طالبان حملتها المناهضة للحكومة المدعومة من واشنطن منذ أبريل مع قرب انسحاب القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب دامت 20 عاماً.