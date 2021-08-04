حرائق ألبانيا وكوسوفو تمتد إلى كرواتيا

توفي شخصان جراء حرائق الغابات في كل من ألبانيا وكوسوفو.

وفي كرواتيا، وردت أنباء عن اشتعال النيران في 1600 هكتار من الغابات وأشجار الصنوبر وبساتين الزيتون بالقرب من مدينة "سبليت" صباح اليوم الأربعاء.

وفي قرية "اسيم زينيلي" جنوب ألبانيا، لقي رجل (64 عاما) حتفه متأثرا بحروق بعدما رفض مغادرة منزله المشتعل على الرغم من الأوامر الصادرة له بإخلاء المنزل، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جازيتا اكسبريس".

وفي ماليشيفا بوسط كوسوفو، لقي رجل حتفه إثر اختناقه بينما كان يحاول إنقاذ حيوانات حظيرته، حسبما قالت الشرطة اليوم الأربعاء.

وبينما تمت السيطرة على حرائق الغابات في جنوب ألبانيا اليوم الأربعاء، وردت أنباء عن اندلاع حرائق جديدة في شمال ألبانيا.

وقال وزير الدفاع الألباني نيكو بيليشي إن بلاده طلبت مساعدة خارجية لمكافحة حرائق الغابات وأن هولندا وافقت على إرسال مروحيات لمكافحة الحرائق.