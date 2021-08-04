مصر.. زيادة متوقعة لأسعار الخبز؟

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

حالة من الترقب في مصر بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه زيادة سعر الخبز المدعم منذ عشرات السنين، حيث قال نائب رئيس شعبة المخابز المصري عبد اللطيف وهبة لـ«الاتحاد» إن هناك هدراً للخبز بنسب تصل إلى 70 %.

وأضاف أنه من المتوقع أن يزيد بمقدار 10 قروش عن الحالي بشكل كبير، مؤكداً أن الدولة تقوم بجهد كبير في سبيل تحقيق الاكتفاء الاقتصادي من خلال إجراءات اقتصادية أكثر ما يستفيد منها هو المواطن.

وأشار إلى أن هناك بعض المواطنين الذين يشترون رغيف الخبز بـ5 قروش، فيما يتم بيعه للبقال بـ 60 قرشاً، ومن ثم كانت الزيادة حتمية وطبيعية مع نسب الهدر الكبيرة التي تتم، مؤكداً أن وضع البطاقة في المخبز يوفر لصاحب المخبز دقيقاً يجعله يبيعه بأسعار مرتفعة للتجار ومربي المواشي.