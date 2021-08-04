بلينكن وعبدالله حمدوك يبحثان قضية تيجراي

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، عن الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي واتفقا على دفع الأطراف صوب مفاوضات تقود إلى وقف إطلاق النار هناك. وأضاف نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن المسؤولين ناقشا «اتساع نطاق المواجهة المسلحة في إقليمي أمهرة وعفر الإثيوبيين والوضع الإنساني المتدهور في إقليم تيجراي وما يتردد عن دخول القوات الإريترية مجدداً إلى إثيوبيا مما يؤثر على الاستقرار في المنطقة».