العراق يسجل 12 ألفاً و 713 إصابة جديدة بكورونا

أفاد تقرير وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 18 ألفا و 938 حالة.

وذكر تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 12 ألفا و 713 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و 673 ألفا و84 إصابة جديدة.

