ماكرون: فرنسا ستقدم مساعدات طارئة للبنان تشمل لقاحات كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، في مستهل مؤتمر دولي لدعم لبنان الغارق في أزمة مستفحلة أن فرنسا ستقدم في الأشهر الـ12 المقبلة "التزامات جديدة لدعم مباشر للشعب اللبناني" بقيمة مئة مليون يورو مع إرسال نصف مليون جرعة من لقاحات كوفيد اعتباراً من الشهر الحالي.

وستشمل هذه المساعدة خصوصاً القطاع التعليمي والزراعي والسلع الغذائية على ما أكد الرئيس الفرنسي عند افتتاحه هذا المؤتمر الذي يعقد عبر الفيديو ويترأسه مع الأمم المتحدة، في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.