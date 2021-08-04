إسرائيل تعيد فرض بعض قيود كورونا

أقر مجلس الوزراء المصغر لشؤون مكافحة كورونا في إسرائيل إعادة فرض بعض قيود كورونا، كما أوصى بتقليص الحضور في أماكن العمل بـ 50%.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن المجلس قرر في ختام جلسته الليلة الماضية إعادة فرض ارتداء الكمامات حتى في الأماكن المفتوحة في حال تجمع أكثر من 100 شخص، بدءاً من الأحد المقبل.

وأوصى المجلس القطاعين الخاص والعام بالعمل من المنازل بنسبة 50%. كما تقرر تغيير السياسة الخاصة بمطار بن جوريون، إذ يحظر السفر إلى الدول المصنفة حمراء من حيث تفشي كورونا باستثناء الحالات التي تصادق عليها لجنة خاصة.

وبالتوازي مع تشديد الإجراءات الوقائية، رأى الوزير بيني جانتس وجوب تهيئة المواطنين لإغلاق إضافي.

وأعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية أمس تسجيل 3818 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة السابقة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية الثلاثة آلاف منذ مارس الماضي.