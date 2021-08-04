ارتفاع إصابات كورونا في كوريا الجنوبية مع انتشار سلالات متحورة جديدة

سجلت كوريا الجنوبية زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، في وقت تجاهد فيه لاحتواء الموجة الرابعة من التفشي مع انتشار سلالات متحورة جديدة من الفيروس. وسجل المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها 1725 حالة أمس الثلاثاء بارتفاع بأكثر من 500 حالة عن اليوم السابق، مع إجراء المزيد من الفحوص بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وبلغ إجمالي الإصابات 203926 والوفيات 2106.

وسجلت الإصابات اليومية مستوى قياسياً جديداً الأسبوع الماضي بلغ 1895 حالة فيما يرجع جزئياً إلى انتشار السلالة المتحورة دلتا، ولا يبدو أن الموجة الرابعة من انتشار مرض كوفيد-19 على وشك الانحسار.