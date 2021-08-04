زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب قبالة سواحل اليابان

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل اليابان صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي، أن الزلزال وقع حوالى الساعة 0530 صباحا على بعد 75 ميلاً قبالة ساحل هاساكي التي تبعد 80 ميلاً عن شرق طوكيو.

وشعر بالهزة في العاصمة اليابانية التي تستضيف حالياً دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ، إلا أنه لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.





