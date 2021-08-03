مصر: دعم مطلق للإجراءات التاريخية في تونس

تونس (وكالات)

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد أمس، وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي نقل له رسالة شفوية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتضمن دعم الإجراءات التي اتخذها سعيد، حسب بيان للرئاسة التونسية.

وقالت الرئاسة إن «شكري نقل للرئيس التونسي الدعم المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس».

ونقل البيان عن وزير الخارجية المصري القول إن «بلاده تثق في قدرة سعيد على قيادة المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة».

من جانبه، أكد الرئيس التونسي حرصه على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشدداً على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس. وذكر البيان أيضاً أن سعيد جدد الشكر لمصر على وقوفها بجانب تونس في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفي بيان سابق لوزارة الخارجية المصرية أمس، طالبت مصر بضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة في تونس بما يحفظ مصالح الشعب التونسي وأمنه ومقدراته.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث في تونس، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي، وتطلعاته المشروعة، وتثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة.