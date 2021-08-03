الرئيس اللبناني يسارع لتذليل العراقيل أمام تشكيل حكومة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إنه يبذل قصارى جهده لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة.جاء ذلك في خطاب ألقاه عون في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، ودمر مناطق واسعة من المدينة.

وقال عون: «شهداؤنا يستصرخون الضمير، وعيون العالم شاخِصة إلينا، والتحدّي الذي يواجهه المحقق العدلي، ومعه القضاء لاحقاً، هو كشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحُكم العادل في فترة زمنية مقبولة، لأن العدالة المتأخرة، ليست بعدالة».