ارتفاع إصابات «كورونا» في أكبر مدينة أفريقية

قال حاكم مدينة لاجوس، الحاضرة التجارية لنيجيريا، إنه يتعين اتخاذ خطوات للحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا في المدينة بعد زيادة مثيرة للقلق في الوفيات المرتبطة بالوباء.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن الحاكم باباجيدي سانو أولو قوله في بيان أمس إن المدينة تسجل ست وفيات يومياً، وإن معدل الحالات التي تتأكد إصابتها بين من يخضعون لفحوص كورونا تضاعف 8 مرات ليصل إلى 9ر8% خلال الشهر الماضي.

وتزامنت الزيادة في الإصابات مع إضراب الأطباء في المستشفيات التعليمية العامة بالبلاد، للمطالبة بزيادة الأجور.

وقال حاكم المدينة: «يجب أن يثير الوضع الراهن قلقنا جميعاً حقاً... لا ينبغي مواجهة إحساس القلق الضروري هذا بالذعر، ولكن بحزم وتصميم على عكس الاتجاه».

يشار إلى أن لاجوس، وهي أكبر مدينة في أفريقيا، هي مدينة مترامية الأطراف يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة، يعيش معظمهم في ظروف يصعب معها الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وسجلت نيجيريا 174 ألفاً و759 حالة إصابة بفيروس كورونا، و2160 حالة وفاة بسبب الوباء، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج.