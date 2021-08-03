تنصيب إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً للجمهورية في إيران

أعلن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، تنصيب إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً للجمهورية في إيران بعد فوزه بانتخابات يونيو، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي بشكل مباشر.

وتلا مدير مكتب المرشد نص مرسوم "حكم رئاسة الجمهورية"، وجاء فيه "بناء على خيار الشعب، أنصّب الرجل الحكيم السيد إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية الإيرانية".