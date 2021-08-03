أميركا تحذر من السفر إلى هذه الدول لارتفاع إصابات كورونا

حذرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها،الثلاثاء، من السفر إلى اليونان وأيرلندا وإيران والجذر العذراء الأميركية ومقاصد أخرى بسبب العدد المتزايد من حالات الإصابة بكوفيد-19 في تلك الأماكن.

وتشمل الجهات الأخرى التي تم رفعها إلى "مستوى 4: تجنب السفر" المحدد من قبل المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وقازاخستان وأندورا وسانت بارثيليمي وليسوتو والمارتينيك ومالطا وآيل أوف مان وكوراكاو.