حذرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها،الثلاثاء، من السفر إلى اليونان وأيرلندا وإيران والجذر العذراء الأميركية ومقاصد أخرى بسبب العدد المتزايد من حالات الإصابة بكوفيد-19 في تلك الأماكن.
وتشمل الجهات الأخرى التي تم رفعها إلى "مستوى 4: تجنب السفر" المحدد من قبل المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وقازاخستان وأندورا وسانت بارثيليمي وليسوتو والمارتينيك ومالطا وآيل أوف مان وكوراكاو.