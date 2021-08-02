إصابة شخصين جراء انفجار سيارة في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، مساء الاثنين، إصابة شخصين حالة أحدهما خطيرة جراء انفجار سيارة في مدينة «هورت» غربي البلاد.

وصرح متحدث باسم الشرطة أن انفجارا وقع في إحدى السيارات من دون سبب معروف حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى إلحاق ضرر بسيارة أخرى. ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل بشأن الحادثة، مشيراً إلى البدء في التحقيقات.

وأوضح المتحدث أن الشخص الذي وقعت له إصابة خطيرة موجود في المستشفى، وأن الشخص الآخر تلقى علاجاً طبياً.

وأظهرت صور سيارات على جانب الطريق، وقد غطتها رغوات إطفاء الحرائق.