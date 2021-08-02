ليبيا: مفوضية الانتخابات تمدد فترة تحديث سجل الناخبين

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عن تمديد فترة تحديث سجل الناخبين التي انتهت أمس الأول، وذلك إلى يوم السابع عشر من أغسطس الحالي، ضمن استعدادات المفوضية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر القادم.

جاء ذلك على لسان رئيس مجلس المفوضية عماد السايح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس.

وقال السايح: «إن تمديد مدة التسجيل في سجل الناخبين جاء استجابة لطلبات كثيرة بالخصوص، واستكمالاً للمؤشرات الموجبة التي سجلتها المفوضية خلال الشهر الذي سُمِح فيه للناخبين بالتسجيل والتعديل في السجل الانتخابي».

وبحسب بيانات المفوضية، وصل مجموع المسجلين في الانتخابات القادمة إلى مليونين و660 ألفاً و732 مسجلاً، وبنسبة 55% ممن يحق لهم التسجيل.

وأكد السايح فتح باب التسجيل أيضاً للجاليات الليبية في الخارج عبر رابط خاص ستنشره المفوضية على موقعها، وذلك ابتداء من يوم الثامن عشر من أغسطس الحالي إلى منتصف سبتمبر القادم.

وأوضح السايح أن فتح باب الترشح للانتخابات القادمة مرهون باستلام القاعدة الدستورية التي لم يتم الاتفاق بشأنها من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلسي النواب والأعلى للدولة.

وبيّن السايح أن قوانين الانتخابات تحتوي شروط الترشح والنظام الانتخابي، وكيفية الترشح سواء عبر نظام القوائم الانتخابية أو الترشح الفردي.

وأعلن السايح عن موعد نهائي ثالث لاستلام القاعدة الدستورية، بعد انتهاء مهلتين كانت المفوضية قد أعلنت عنهما مسبقاً، انتهت ثانيتهما في الأول من أغسطس الحالي.

وحدد السايح يوم الأول من سبتمبر القادم موعداً أخيراً لاستلام القاعدة والقوانين الانتخابية، مشيراً إلى أن المفوضية تعاني من معضلة تتمثل في تحديد موعد الانتخابات قبل اعتماد القاعدة الدستورية، وهذه سابقة لم تحدث من قبل، وفق قوله. وطالب السايح المعنيين بالإسراع في إصدار القاعدة، محذراً من تأخيرها بالقول: «إن إمكانية تنفيذ الانتخابات تتوقف على صدور القوانين ضمن الوقت الذي يؤهل المفوضية للإيفاء بالتزاماتها في الموعد المحدد».

إنقاذ 68 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية أمس، إنقاذ 68 مهاجرًا من عدة جنسيات كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأشارت الرئاسة، في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلى أن «الزورق أوباري التابع لحرس السواحل الليبية تحرك فور تلقيه نداء استغاثة أمس الأول، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان». ونوهت الرئاسة إلى «إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعًا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية».

ومن سواحل ليبيا وتونس، يركب المهاجرون القوارب بشكل متكرر للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر وسط البحر المتوسط، ويعد الطريق خطيراً وغالباً ما تتعرض المراكب المكتظة في البحر للخطر.