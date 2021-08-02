مصر: مستعدون لفيضان النيل

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلنت وزارة الري المصرية أن البلاد تستعد لمختلف السيناريوهات المتعلقة بفيضان النيل بعدما توقعت زيادة معدلات سقوط الأمطار، فيما توفي شخصين نتيجة للأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية «الجزيرة» السودانية. وقال وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، إن قطاعات الوزارة المختلفة تتابع لحظياً معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل، وقياس كميات المياه التي تصل إلى بحيرة السد العالي، كما تبحث السيناريوهات المختلفة لفيضان نهر النيل، مشيراً إلى أنّ لجنة إيراد نهر النيل تنعقد بشكل دوري لمتابعة الموقف المائي والتعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.

وأوضح وزير الري، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، ومن المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي خلال الأيام الحالية مع بدء السنة المائية أمس الأول، ومن المبكر الحكم على حجم وشكل فيضان النيل، حيث ينتهي الفيضان في سبتمبر. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أنه تم الانتهاء في المرحلة الأولى من تنفيذ 633 منشأة، بسعة تخزينية تصل إلى 266.34 مليون م3 استعداداً لتخرين المياه.

وفي السودان، أعلنت حكومة ولاية «الجزيرة» عن وفاة شخصين وتضرر 219 أسرة وتهدم 3 مرافق حكومية، نتيجة للأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية مؤخراً.

ووجه مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة أحمد المصطفى شيخ إدريس لدى ترؤسه أمس، الاجتماع المشترك بين اللجنة التنسيقية واللجنة الفنية لطوارئ الخريف بتفعيل دور اللجان الإشرافية وفرق الاستجابة السريعة بلجان طوارئ الخريف والتنسيق المحكم لتوزيع المعينات اللازمة على المحليات وتوسيع دائرة المشاركة.