رصد 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون «الحوثي»

عدن (وكالات)

قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أمس، إنها رصدت 1635 حالة تعذيب ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق سجناء، بينهم 33 امرأة، و350 قتلوا تعذيباً، خلال السنتين الماضيتين.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن عشرات النساء المختطفات في سجون الميليشيات تعرضن للتعذيب المفضي إلى الموت، فيما تعرض مختطفون للتصفية الجسدية، غير وفاة سجناء جراء تدهور حالتهم الصحية نتيجة الإهمال وحرمانهم من تلقي العلاج.

وأشار بيان أدان تلك الجرائم إلى أن الميليشيات التابعة لإيران مارست بحق رجال ونساء وأطفال، أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة القاسية وغير الإنسانية التي حرمتها وأدانتها القوانين والأعراف المحلية والدولية، وتندرج تحت الانتهاكات لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن للضغط على ميليشيات الحوثي للتوقف فوراً عن هذه الجرائم، ووضع حد لها، وإطلاق سراح المختطفين كافة، والمخفيين قسرًا، والاستجابة لدعوة الحكومة ومبادرتها التي قدمتها لجنة التفاوض الإشرافية لإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى، وإجراء عملية تبادل قائمة على مبدأ «الكل مقابل الكل».

ووثقت منظمات حقوقية دولية ومحلية عشرات الشهادات لمعتقلين ومختطفين، من الجنسين، تم الإفراج عنهم تضمنت وصفاً لأساليب التعذيب النفسي والجسدي التي مارستها الميليشيات عليهم.