دولة أوروبية تقترح إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

اعتمدت بعض البلدان مبدأ الجرعة الثالثة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد أو ما يعرف باسم "اللقاح المعزز". فيما تناقش بلدان أخرى هذا الموضوع.

من بين البلدان التي قررت تقديم جرعة معززة من اللقاح، ألمانيا التي أعلنت، اليوم الاثنين، اقتراح بدء تطعيم المسنين والفئات الأكثر عرضة للخطر بجرعات إضافية معززة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.

كما ستقترح وزارة الصحة الألمانية، الجرعة الثالثة للأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحاً يعتمد تقنية «ار ان ايه» (الحمض النووي المرسال) ضد فيروس كورونا.وأعلنت الوزارة أن «الجرعات الإضافية ستكون مع أحد اللقاحين اللذين يعتمدان تقنية +ار ان ايه+ (فايرز/بيونتك أو موديرنا)»، وأن هذا القرار «يندرج في إطار الرعاية الصحية الوقائية».

وقالت الوزارة إنها تستند إلى دراسات حديثة تثبت بأن «الاستجابة المناعية تصبح أقل أو تتراجع بشكل سريع، بعد إتمام التلقيح ضد كوفيد-19» لدى بعض الفئات «خصوصا كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة».

واعتباراً من سبتمبر، سترسل فرق التطعيم المتنقلة إلى دور الرعاية ومؤسسات المساعدة على الاندماج والأماكن الأخرى التي تستقبل فئات ضعيفة لتقديم جرعات معززة من لقاحي «موديرنا» و«فايزر».

سيطلب من الأطباء المعالجين القيام بالخطوة نفسها مع المرضى الذين يعانون من نقص المناعة.

وستعطى الجرعة المعززة «بعد ستة أشهر على الأقل» من إنهاء عملية التطعيم الأولى بالكامل، بغض النظر عن نوع اللقاح الذي استخدم خلالها.

يوصى أيضًا لمجموعة أخرى بتلقي جرعة إضافية معززة وتضم الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات «أسترازينيكا» و«جونسون أند جونسون». وسيتم إعطاؤهم جرعة إضافية من لقاح يعتمد تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (فايرز/بيونتك أو موديرنا).

وفقًا لهذه المختبرات، توفر جرعة إضافية حماية مناعية معززة، لا سيما مع انتشار متحورة «دلتا» الأشد عدوى.

اعتمدت بعض البلدان مبدأ اللقاح المعزز. في بلدان أخرى، تتم مناقشة هذا الموضوع.

ورغم تسجيل ألمانيا عددا منخفضا نسبيا من الإصابات مقارنة بجيرانها، إلا أن الأرقام بدأت ترتفع في الأسابيع الأخيرة، ما يثير مخاوف من تفشي موجة وبائية جديدة في البلاد.

وثمة مخاوف من حدوث تباطؤ في معدل التطعيم في البلاد، حيث تم تطعيم ما يزيد قليلا على 52 في المئة من السكان بالكامل.

وأعلن معهد روبرت كوخ الصحي الألماني، اليوم الاثنين، تسجيل 847 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة. ومعدل الحالات اليومية الجديدة في الأسابيع الماضية يبلغ ألفين.

ومنذ بدء الوباء، سجلت ألمانيا أكثر من 3,7 ملايين إصابة، وأكثر من و91 ألف وفاة.