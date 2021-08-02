ماليزيا تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا، اليوم الاثنين، تسجيل أكبر حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا المستجد على الإطلاق.

وسجلت البلاد 219 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9 آلاف في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة.

كما سجلت 15 ألفاً و764 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى مليون و146 ألفاً و186.