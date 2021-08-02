الأمم المتحدة تحدد مبلغاً لحاجات لبنان العاجلة

حددت الأمم المتحدة مبلغاً للاستجابة العاجلة لحاجات السكان في لبنان، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين.

يهدف المؤتمر الدولي، الذي تنظمه فرنسا بالتعاون مع المنظمة الدولية، الأربعاء دعماً للبنان، إلى جمع 350 مليون دولار أميركي لتوفير الاحتياجات العاجلة للشعب اللبناني.

ويتزامن انعقاد المؤتمر مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت في الرابع أغسطس 2020.

وقالت الرئاسة الفرنسية «مع تدهور الوضع (..)، تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها».

يأتي ذلك فيما يعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

أدت الأزمة إلى تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار ما أثر بقوة على القوة الشرائية للبنانيين. كما أدى عجز المصرف المركزي عن توفير العملة الصعبة للموردين إلى نقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية ورفع الدعم عن بعضها.

علاوة على الأزمة المالية، تشهد لبنان أزمة سياسية أدت إلى عدم تشكيل حكومة منذ استقالت حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت.