هذه الدولة الآسيوية تغلق مناطق سياحية بسبب كورونا

تشهد العديد من دول العالم موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد أدت إلى إعادة فرض قيود جديدة.

في القارة الآسيوية، ذكرت وسائل الإعلام المحلية في تايلاند، اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤول حكومي، أن الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا سيمدد في العاصمة بانكوك وأكثر من 24 إقليماً لأسبوعين إضافيين على الأقل.

ونقلت صحيفة «بانكوك بوست» عن أبيساماي سريرانجسون، الناطقة باسم مركز إدارة وضع كوفيد-19، قولها إن القواعد سوف يعاد تقييمها في منتصف أغسطس الجاري، ولكنها توقعت أن القيود سوف تستمر إلى نهاية الشهر، إلا إذا كان هناك تحسن في أعداد الإصابات.

ولا يسمح لسكان ما يسمى بـ «المناطق الحمراء الداكنة» التي تشمل العاصمة بانكوك، بالسفر إلى أجزاء أخرى من البلاد. هناك أيضاً حظر صارم للتجول من التاسعة مساء إلى الرابعة فجراً، بينما أغلقت مراكز التسوق والمطاعم.

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الاثنين، تسجيل 17 ألفاً و970 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 633 ألفاً و284 حالة.

ونقلت صحيفة «بانكوك بوست» عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 178 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 5168 حالة.