الهند والصين تواصلان مباحثات حول نزاعهما الحدودي

قالت الهند والصين، اليوم الاثنين، إنهما ستواصلان الحوار الهادف إلى تخفيف التوترات الناشئة عن النزاع الحدودي بينهما.

يأتي هذا الإعلان وسط مخاوف من نشوب صراع أوسع بين العملاقين الاقتصاديين في الوقت الذي تحتشد فيه قوات كل منهما في مواجهة الأخرى في منطقة النزاع.

وجاء في بيان مشترك للجيشين الهندي والصيني أن الجانبين أجريا «تبادلاً صريحاً وعميقاً لوجهات النظر» واتفقا على حل الخلافات «من دون إبطاء».

وقال البيان «اتفق الجانبان أيضاً على أن يواصلا في هذه المرحلة جهودهما الفعالة لضمان الاستقرار... والحفاظ معاً على السلام والهدوء».

وهذه الجولة الثانية عشرة من المحادثات بين الجيشين، وهي الاجتماع الأول بينهما منذ ثلاثة أشهر، هي أحدث محاولة لدرء المخاوف من اندلاع صراع أوسع بين البلدين.