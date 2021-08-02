قوات أفغانية تخوض قتالا عنيفا ضد طالبان في مدينة جنوبية

تخوض قوات من الجيش الأفغاني قتالاً عنيفاً ضد حركة طالبان في مدينة بجنوب أفغانستان اليوم الاثنين.

وقال مسؤول حكومي أفغاني بارز، طلب عدم نشر اسمه، إن مقاتلي الحركة اقتربوا من مبان حكومية في مدينة لشكركاه عاصمة إقليم هلمند.وأضاف المسؤول أن قتالاً عنيفاً يدور بالقرب من مديرية الأمن الوطني والسجن ومقر الشرطة.

وتركز تقدم طالبان على المناطق الريفية ولم تسيطر بعد على مدينة رئيسة.

وقال قائد عسكري أفغاني إن القوات الحكومية تمكنت من صد هجوم طالبان في وقت لاحق اليوم.

وأكد سيد سامي سادات قائد وحدة قوات مايواند لرويترز «بعد الظهر، تراجعت حدة القتال (في لشكركاه) وتكبدت طالبان خسائر جسيمة بعد عمليات جوية وبرية».

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الاثنين، إن التدهور السريع للوضع الأمني في أفغانستان يرجع إلى قرار الولايات المتحدة «المفاجئ» سحب قواتها، لكنه قال إن حكومته لديها خطة للسيطرة على الموقف خلال ستة أشهر.

وقال غني، في كلمة ألقاها أمام البرلمان «الوضع الراهن نتج عن القرار المفاجئ بسحب القوات الدولية».

وأضاف «شهدنا وضعاً غير متوقع في الأشهر الثلاثة الماضية».

لكنه تابع أن الحكومة الأفغانية لديها خطة أمنية للسيطرة على الوضع خلال ستة أشهر وأن الولايات المتحدة تدعم الخطة.