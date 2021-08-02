صور.. هذه الدولة الأوروبية تعيد فتح حدودها أمام العالم

لم يمنع استمرار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بعض الدول من تخفيف القيود وتغيير قواعد السفر للسماح بدخول مسافرين.

من بين هذه الدول، المملكة المتحدة التي قررت فتح حدودها أمام قطاعات كبيرة من العالم، اليوم الاثنين، وألغت الحجر الصحي للقادمين من من بعض المناطق الذين تلقوا التطعيم بالكامل.

وعمت الفرحة بين الأقارب والأصدقاء في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن اليوم الاثنين بسبب التئام شمل الأحباب بعد فراق فرضته الجائحة على مدى 18 شهراً.

قالت سو بليك، وهي تنتظر استقبال ابنها وزوجته وحفيدها القادمين من نيويورك ولم ترهم منذ عامين، إنها «في قمة الإثارة. (وصولهم) بالدنيا وما فيها».

وحث رئيس مطار هيثرو بريطانيا، وهو يتابع بناظريه الأحضان والدموع في صالة الوصول، على إلغاء القيود على السفر لا زيادتها وذلك وسط تكهنات بأن الحكومة تتأهب لفرض المزيد من القيود.

وقال جون هولاند كاي رئيس المطار لرويترز «دعونا نسهل السفر للناس الآن».

وأعادت بريطانيا، التي اقترب فيها عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا من 130 ألفاً، فتح حدودها أمام قطاعات كبيرة من العالم اليوم الاثنين وألغت الحجر الصحي للقادمين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين تلقوا التطعيم بالكامل باستثناء فرنسا.

ورحبت الأسر التي انفصل أفرادها بسبب الجائحة وشركات الطيران بهذه الخطوة.

وقالت كولين كاسترو (31 عاماً) وهي تمسك بأمتعتها «إنه أمر رائع بحق».

وجاءت هي وزوجها إلى لندن لتبلغ والديه بنبأ سار، وتقول «لقد مر وقت طويل جداً. في الواقع، أنا حامل في أول حفيد لأسرة زوجي. لذلك، من المثير حقاً أن أكون هنا أخيراً وأن أشاركهم هذه الأخبار».

وبالنسبة للمسافرين من فرنسا، الجارة الأقرب لبريطانيا، والذين ما يزالون مضطرين للخضوع لحجر صحي عند وصولهم لبريطانيا، فإن الانفتاح على دول أخرى كان مؤلماً.

يقول آلان جوردان قبل أن يستقل قطار «يوروستار» من باريس إلى لندن، حيث سيقضي عشرة أيام في عزلة قبل أن يتمكن من رؤية أطفاله الذين رآهم آخر مرة في عام 2019 «الأمر معقد جداً ولا سيما المعاملات الورقية التي يجب أن تملأها لتقديمها لحكومة المملكة المتحدة».