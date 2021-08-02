عناصر الإطفاء يواصلون إخماد الحرائق في اليونان

واصل عناصر الإطفاء في اليونان الاثنين، التصدي لحريقين ضخمين في جزيرة رودس وفي شمال غرب بيلوبونيز، وسط حرارة يتوقع أن تتجاوز 40 درجة خلال النهار.

أتت النيران على أكثر من 3 آلاف هكتار من غابات الصنوبر وبساتين الزيتون في أخاياس، قرب مدينة باتراس في جزر بيلوبونيز، وفقاً لتقديرات مرصد أثينا الوطني استنادا إلى صور التقطها القمر الصناعي الأوروبي البيئي سنتينيل-2.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن هيئة الأرصاد أن هذه المساحة قد تمتد لأن الحريق الذي اندلع السبت لم تتم السيطرة عليه بالكامل صباح الاثنين.

وزادت موجة الحر الشديدة التي تشهدها اليونان من صعوبة عمل السلطات في هذه المنطقة حيث يبس الغطاء النباتي بسبب الحرارة.

وتوقعت الأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة بين 44 و 45 درجة في غرب بيلوبونيز الاثنين.

في رودس، بدت السلطات متفائلة معتبرة أن الحريق الذي اندلع الأحد في وسط الجزيرة تراجع الاثنين بسبب وصول تعزيزات كبيرة من العناصر ووسائل مكافحة الحرائق ليلاً.

بدأت أربع طائرات ومروحيات قاذفة للمياه جولاتها باكراً صباح الاثنين في منطقة بانتاناسا حيث اندلع الحريق، بحسب الدفاع المدني.

وقال حاكم جنوب إيجة جورج شاتزيماركوس في بيان الاثنين "بدت رودس عند الفجر أفضل بكثير مما كانت عليه في اليوم السابق، جبهات (الحريق) تراجعت" وباتت "تحت السيطرة تقريبا".

وأضاف أن "الهدف الأول، وهو حماية السكان، قد تحقق" و "تم إصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية"، بحسب وكالة الأنباء اليونانية.

قام عناصر الإطفاء احترازيا بإخلاء منطقة "وادي الفراشات" المشجرة، وسط جزر دوديكانيز، التي عادة ما تجذب المتنزهين والسياح.

وأضاف الحاكم "نواصل عملنا صباح اليوم (الاثنين) بقوة معززة وبثبات لا ينضب" مؤكدا أن "لا داعي للذعر".

يواجه رجال الإطفاء في بيلوبونيز ورودس، على غرار جميع انحاء اليونان، موجة حر جديدة من المقرر أن تصل إلى ذروتها الاثنين والثلاثاء.

توقعت الأرصاد الجوية أن تتراوح درجات حرارة بين 40 و 42 درجة في الجزر و 41 إلى 43 درجة في البر الرئيسي، وارتفاعها إلى ما بين 44 و 45 درجة في بيلوبونيز وثيساليا (شمال).

كما ستبلغ درجات الحرارة الدنيا في عدة مناطق أكثر من 26 إلى 27 درجة، بحسب الارصاد.