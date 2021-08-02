الصين ترصد ارتفاعاً في الإصابات الجديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 98 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأحد.

وأوضحت اللجنة أن 55 من الإصابات الجديدة منقولة محلياً مضيفة أنها سجلت 60 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض.

ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض على أنها إصابات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93103 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.