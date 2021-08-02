قيس سعيد يشيد بمساعدة دول صديقة في دعم التوازنات المالية لتونس

أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد، بمساعدة عدد من الدول لتونس التي تواجه وضعا اقتصاديا دقيقا من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأشاد سعيد لدى لقائه محافظ البنك المركزي، مروان العباسي "بالوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسد الإخلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية"، وفق

بيان صدر عن الرئاسة.

وبدأ الرئيس التونسي، بإجراء اتصالات مكثفة مع دول عربية وشركاء تونس من المجتمع الدولي لبعث رسائل طمأنة بشأن الانتقال الديموقراطي في البلاد، وبحثاً عن الدعم الاقتصادي والمالي.

وقال سعيد: "الحمد الله لدينا أشقاء صادقون يقفون معنا في كل المجالات وخاصة في المجال الأمني والاقتصادي".

وأضاف الرئيس: "ستأتي الفترة لأعلن عن هذه الوقفة التاريخية لعدد من أشقانا وأصدقائنا الذين تداعو أيضا لشد أزر الشعب التونسي في هذه اللحظات التاريخية التي نعيشها".

وسجل الاقتصاد التونسي أسوأ نمو منذ منتصف القرن العشرين، حيث تجاوزت نسبة الانكماش 8 % في 2020، وفاق العجز المالي 11 % من إجمالي الناتج المحلي.

وتسود حالة ترقب في تونس في انتظار إعلان الرئيس عن حكومة جديدة عقب فرضه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم الأحد الماضي، وبدء برنامج إنقاذ عاجل.