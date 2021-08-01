ليبيا.. تحركات مكثفة لإجراء «الانتخابات» في 24 ديسمبر

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تكثف حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من تحركاتها لإجراء الانتخابات والرئاسية والتشريعية في البلاد 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات بين الوزارات المعنية لاستعراض الخطط والبرامج التي تسهم في نجاح الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري.

قالت السلطات في بيان لها، إن اجتماعاً عقد بين ممثلين عن المجلس الرئاسي ووزارات الحكم المحلي والتعليم في طرابلس، حيث بحثوا خطط إجراء الانتخابات، مؤكدين على دعم جهود المجلس الرئاسي لإنجاح الانتخابات، وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في زيادة وعي الليبيين بالانتخابات، والمشاركة فيها لضمان نجاحها.

يأتي ذلك فيما أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ستواصل اليوم الاثنين، للنظر في 4 مقترحات قدمها أعضاؤها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، لافتة إلى استمرار المشاورات ليتمكن الأعضاء من التوصل إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في المقترحات واتخاذ قرار بشأنها.