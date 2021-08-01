الجيش الصومالي يشن غارة جوية على حركة «الشباب» الإرهابية

مقديشو (وكالات)

شنت قوات الجيش الصومالي أمس، غارة جوية على حركة ميليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في مناطق تابعة لمحافظة «غلمدغ» الإقليمية. وأوضحت الحكومة في بيان لها أن الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات الصديقة استهدف الإرهابيين في مناطق فاصلة بين بلدات «بعادوين وعمارة وويسل» بمحافظة «غلمدغ»، مع ضمان عدم إصابة مدنيين في المناطق التي تجري فيها العملية العسكرية.

وأضافت أن الغارة الجوية قد دمرت معاقل ميليشيات الشباب الإرهابية وخطوط دفاع العدو الإرهابي، حيث يسهل ذلك على القوات المسلحة الدخول إلى أوكار المتطرفين ومخابئهم.

وتهدف عمليات الجيش إلى تحجيم تحركات ميليشيات «الشباب» ما أدى إلى انشقاق كثير من عناصرها واستسلامهم للقوات المسلحة.