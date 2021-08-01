واشنطن تحض تونس على العودة سريعاً إلى مسارها الديمقراطي

واشنطن (وكالات)

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أنّه يتعيّن على تونس العودة سريعًا إلى «مسارها الديمقراطي».

وأعرب جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، خلال اتّصال استمرّ ساعة مع الرئيس التونسي، عن دعمه الديمقراطيّة التونسيّة القائمة على الحقوق الأساسيّة، والمؤسّسات القويّة والالتزام بسيادة القانون، حسب بيان أصدره البيت الأبيض. وأشار البيان إلى أنّ الاتّصال ركّز على الحاجّة الماسّة للقادة التونسيّين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي لتونس.

وأضاف بيان البيت الأبيض، أنّ «هذا يتطلّب سرعة تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس وزراء مؤهّل، من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد التونسي والتعامل مع جائحة «كوفيد- 19».