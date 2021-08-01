إنقاذ أكثر من 400 مهاجر جديد في المتوسط

أغاثت ثلاث منظمات غير حكومية أكثر من 400 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن قارب خشبي في البحر المتوسط، ليل السبت الأحد، ما رفع عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى نحو 600، كما أفادت منظمة «اس او اس المتوسط».

وقال متحدث باسم منظمة «اس او اس المتوسط» الأوروبية غير الحكومية المشغلة لسفينة الانقاذ «اوشن فايكينغ» إن «عملية الإنقاذ التي تمت في المياه الدولية كانت محفوفة بالمخاطر، إذ كانت المياه تتسرب إلى القارب الخشبي الكبير الذي يقل أكثر من 400 شخص».

شاركت ثلاث سفن في عملية الإنقاذ التي استمرت حتى أولى ساعات الصباح، هي «نادير» من منظمة «ريسكشيب» غير الحكومية و«سي ووتش 3» التابعة لمنظمة «سي ووتش» غير الحكومية و«اوشن فايكينغ»، وتم توزيع الناجين على السفينتين الأخيريين. تعد هذه خامسة عملية إنقاذ تقوم بها أوشن فايكينغ منذ السبت.

وأصبحت السفينة تقل 449 ناجياً، بعد أن انقذت 196 شخصاً خلال عدة عمليات إنقاذ سابقة قبالة السواحل الليبية.

ومن الناجين 28 امرأة، بينهن امرأتان حاملان، و81 قاصراً، بينهم 66 غير مصحوبين. وسيحصل الناجون على الرعاية نفسها التي تلقاها أولئك الذين أغاثتهم «سي ووتش 3»، بحسب منظمة «اس او اس المتوسط».

وتفيد المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 1146 شخصاً قضوا في البحر خلال النصف الأول من العام 2021 وهم يحاولون العبور إلى أوروبا. وتؤكد «أس أو أس المتوسط» أنها أنقذت أكثر من 30 ألف شخص منذ فبراير 2016 بواسطة السفينة «أكواريوس» ومن ثم «أوشن فايكينغ».