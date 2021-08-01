جولة في وحدة أخرجت المحطة الدولية عن مسارها

نظم رائدا فضاء روسيان جولة مصورة داخل وحدة الأبحاث التي تسببت في فقدان السيطرة على المحطة الفضائية الدولية لفترة وجيزة يوم الخميس، وذلك بعد بضع ساعات من التحامها بالمحطة.

وقال مسؤولون روس إن عطلاً برمجياً هو السبب في الحادث الذي أدى إلى خروج المحطة الفضائية كلها عن وضعها المعتاد على ارتفاع 400 كيلومتر تقريباً فوق سطح الأرض، وعلى متنها طاقم من سبعة أفراد.

وأظهرت لقطات بثت مساء يوم السبت رائدي الفضاء أوليج نوفيتسكي وبيوتر دوبروف وهما يفتحان الكوات ويدلفان إلى الوحدة ناوكا لعرض ما فيها وفق ما ذكرته وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

وأكدت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) وروسكوزموس أن الطاقم المؤلف من سبعة أفراد، اثنان منهم من روسيا وثلاثة من ناسا، وياباني، ورائد سابع من فرنسا من وكالة الفضاء الأوروبية، لم يتعرضوا لأي خطر مباشر في أي وقت من الأوقات.