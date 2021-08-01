السعودية: بدء إلزامية التحصين ضد كورونا لدخول جميع الأماكن والمناشط

أكدت وزارة الداخلية، السعودية بدء إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021م، في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

وشددت الداخلية عبر حسابيها في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، و"سناب شات"، على تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام، في المملكة. وتفاعل حساب الوزارة وقطاعاتها الأمنية خلال الأيام الماضية مع قرب سريان القرار، بالنشر والتوعية بـ (7) لغات رئيسة. بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.