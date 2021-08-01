مصر تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 6 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 656 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 230 ألفا و 368 حالة حتى مساء السبت، وفقا

لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 284 ألفا و 368 شخصا وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 524 حالة.