احتدام المعارك بين الجيش والحوثيين في الجوف ومأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

يخوض الجيش اليمني معارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة «القعيف» في مديرية «برط العنان» شمال غرب محافظة الجوف. وقال مصدر عسكري: إن ميليشيات الحوثي الإرهابية كثفت هجماتها الفاشلة، منذ ثلاثة أيام على مواقع الجيش الوطني بجبهة «القعيف» إلا أن قوات الجيش أفشلوا محاولاتها وكبدوها خسائر فادحة، في العتاد والأرواح.

واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بسلسلة غارات جوية، تعزيزات وتجمعات وآليات حوثية في ذات الجبهة، مخلفة قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات.

وامتدت مشاركة طيران التحالف إلى محافظة مأرب، تحديدًا جبهة «المشجح» في «صرواح» غربي المحافظة، ومديريتي «رحبة وجبل مراد».

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع في «المشجح» وتعزيزات في «رحبة» و«جبل مراد»، تزامنًا مع قصف مدفعي للجيش استهدف تجمعات للميليشيات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية للميليشيات.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر مطلعة، بأن شخصين قتلا وأصيب آخرون، أمس، إثر انفجار قنبلة بحوزة مسلح حوثي كان متواجدًا على متن سيارة تقل ركابًا في الخط الواصل بين صنعاء وإب.

وقالت المصادر، إن السيارة كانت تقل المسافرين وصعد إليها مسلح حوثي ثم ما لبثت أن انفجرت القنبلة، دون معرفة ظروف الانفجار ومصير المسلح الحوثي المتسبب بوقوع الجريمة.

وأوضحت المصادر أن الحادثة وقعت في منطقة «سُمارة» شمالي محافظة إب، حيث تطوع مسافرون على متن سيارات أخرى بإسعاف المصابين إلى مستشفى قريب من موقع الحادثة.

وقتل العشرات في محافظة إب وسط البلاد، نتيجة تعرضهم لنيران مسلحي الميليشيات الحوثية سواء بشكل مباشر أو من خلال فوضى السلاح التي تعصف بالمحافظة.